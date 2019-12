Resende com investimento e novos projetos, esporte promove saúde e inclusão social

Cidade ganha Centro Municipal de Esportes e tem áreas de lazer revitalizadas; 2020 entra com obras em andamento

A Prefeitura de Resende investiu pesado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer nos últimos três anos. O resultado foi uma ampliação das ações que promovem saúde e inclusão social. Áreas de lazer foram entregues revitalizadas e outras estão sendo reformadas, bem como o governo conseguiu ampliar o leque de opções para quem deseja participar gratuitamente de modalidades esportivas ou que busquem garantir o bem-estar do cidadão.

Cinco áreas de lazer, contemplação e práticas esportivas foram entregues pelo atual governo: Jardim Alegria, Parquinho do Aarão, Jardim Esperança, Vicentina e Parque Coophasul. Da mesma maneira, a prefeitura prepara a inauguração da Praça PEC; Horto do Paraíso; Parque Embaixador; Parque Minas Gerais; Parque Saúde; Jardim Beira Rio; Praça do Cabral; e Praça Novo Surubi.

Em outra ação recente, foi inaugurado em 2019 o Centro Municipal de Esportes, na sede da secretaria, localizada no Jardim Aliança. No local, que foi adaptado, funcionam aulas das mais diversas modalidades esportivas. Com isso, levando em conta tudo que era feito antes da inauguração do novo centro, atualmente Resende oferece aulas gratuitas de: Yoga; Funcional; Funcional Kids; Pilates Solo; Ginástica Localizada; Zumba; Jiu Jitsu; Judô; Hip Hop; Jazz; Ballet; Futsal; Futebol Society; Natação; Karatê; e Futebol de Campo.

Números expressivos

Com a ampliação das opções e modalidades, cresceu também o número de pessoas assistidas pela secretaria, que alcançou três mil pessoas. A Prefeitura de Resende também investiu na implantação de novas academias da Melhor Idade. A parcela mais idosa da população, aliás, vem ganhando a atenção devida e hoje o programa Melhor Idade +Ativa atende 1,8 mil pessoas. Além de se reunirem semanalmente para prática esportiva, os participantes se encontram ainda nos Jogos Adaptados Melhor Idade.