Forte chuva atinge o distrito de Maringá

Uma forte chuva ocorrida na tarde desta quinta-feira deixou várias ruas alagadas no distrito de Maringá, em Itatiaia. Segundo moradores, trata-se de uma cabeça d’água, fenômeno comum na Serra da Mantiqueira. Moradores ficaram preocupados devido ao transbordamento de vários córregos. O Rio Preto, o maior da localidade não transbordou e manteve as águas em seu leito.

No Sul de Minas Gerais também algumas cidades sofreram com as fortes chuvas. Em Passa Vinte (MG), o Rio Preto teve o seu volume aumentado, mas não trouxe problemas para os moradores da localidade.