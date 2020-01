Estado de saúde de funcionário do Saae é gravíssimo

O estado de saúde do funcionário do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), de Volta Redonda, Wilson de Oliveira Guimarães, de 32 anos, continua gravíssimo. Ele sofreu fratura na base do crânio e afundamento craniano. Wilson foi atingido por uma retroescavadeira, no final da manhã desta terça-feira, onde uma equipe realizava um trabalho na Avenida Getúlio Vargas, no entroncamento com a Rua Nélson Godoi, no Centro de Volta Redonda.

O funcionário teria caído dentro de um buraco quando foi atingido pela retroescavadeira. A prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota sobre o estado de saúde gravíssimo do servidor. “O fato está sendo rigorosamente apurado. O Saae-VR lamenta o ocorrido e está dando todo o suporte às famílias dos envolvidos”, assinala a nota. O outro funcionário acidentado ocorreu numa outra obra do Saae.