Escola das Artes de Resende abre inscrições para os cursos de música e teatro em 2020

Interessados podem se inscrever a partir do próximo dia 6 até 31 de janeiro; aulas têm início na primeira semana de fevereiro

A prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abre na próxima semana as inscrições para os cursos de Música e Teatro, oferecidos pela Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Os interessados em participar poderão se inscrever entre os dias 6 a 31 de janeiro. As aulas estão previstas para começar na primeira semana de fevereiro.

Os cursos, que têm duração de um ano, são voltados para o público infantil e adulto. Para participar das aulas de Música e Teatro, os candidatos devem fazer as matrículas de forma presencial, de 12h às 18h, na secretaria da Escola das Artes, localizada na Rua Luiz da Rocha Miranda, no Centro Histórico.

Para se inscrever tanto para as aulas de música quanto para as de teatro, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: uma foto ¾; cópia de identidade ou certidão de nascimento; cópia de identidade do responsável (no caso dos menores de idade); e cópia do comprovante de residência.

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda oferece na área da Música os seguintes cursos: musicalização infantil/ flauta doce, de 5 a 8 anos; flauta doce de 9 a 12 anos; coral infantil de 5 a 12 anos; técnica vocal/canto coral, a partir dos 8 anos, sem limite máximo de idade; violão a partir de 8 anos; teclado, a partir da faixa etária de 8 anos; guitarra para adolescentes e adultos, a partir de 12 anos; e contrabaixo, a partir de 12 anos.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, relembra aos pais e responsáveis que as atividades de música acontecem em horários de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, conforme a disponibilidade das vagas no ato da matrícula.

Por outro lado, os cursos de Teatro com a professora Fernanda Simões são voltados para duas turmas. Às segundas e quartas-feiras, adolescentes entre 14 e 17 poderão participar das aulas de 15h às 16h30. E o curso adulto avançado, também às segundas e quartas, de 17h às 18h40. Serão disponibilizadas 20 vagas para cada turma.

As aulas de Teatro com o professor Artur Vinciprova acontecerão todas às terças-feiras e serão divididas entre as turmas de 8 a 12 anos, de 13h30 às 15h30; de 13 a 17 anos, de 15h30 às 17h30; e adultos iniciantes, de 18h às 20h. Nestas atividades serão oferecidas 30 vagas para cada turma.

Serviço

Inscrições gratuitas para a Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna

Período: 6 a 31 de janeiro

Horário: 12h às 18h, segunda a sexta-feira

Local: Rua Luiz da Rocha Miranda, n°117, Centro Histórico

Mais informações pelo telefone: 3354-6971