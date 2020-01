Uma forte tempestade seguida de granizo na tarde desta segunda-feira interditou parte da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí. Houve duas quedas de árvores na descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro. Uma caiu no km 220, na Dutra, em Piraí. A outra ocorreu no k m214, em Paracambi.

O congestionamento chegou a 10 quilômetros, sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito foi liberado por volta das 16h30min.