PM apreende drogas e prende suspeito no bairro Água Limpa

Policiais militares estavam em patrulhamento por volta das 19h30min, de terça-feira, quando desconfiaram de um homem, de 29 anos, que estava na Avenida Visconde do Rio Branco, no Recanto do Bosque, Água Limpa, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram a abordagem e encontraram no bolso do suspeito duas trouxinhas de maconha e anotação do tráfico de drogas. Os agentes foram até a casa do suspeito onde a esposa do suspeito autorizou a entrada. Dentro do imóvel os policiais militares encontraram 37 sacolés de maconha, um pino de cocaína, um rádio transmissor, uma base de carregador, anotações do tráfico e material para embalar drogas.

O suspeito, a mulher e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. O homem foi autuado por tráfico de drogas. A mulher foi ouvida e liberada como testemunha. As drogas foram apreendidas.