Congresso Nacional de Cães será apoiado pelo Deputado Federal Furtado

Evento acontecerá no mês de maio, em Barra Mansa, e terá palestra do parlamentar

“Cães Brasileiros, Uma Matilha de Heróis” esse será o tema do 3º Congresso Nacional de Cães de Polícia, que deve acontecer em maio, em Barra Mansa. A proposta do evento foi apresentada ao deputado federal Delegado Antonio Furtado, pelos organizadores, os guardas municipais Clécio Fabiano de Moura e Jeferson Adriano. Além de apoiar a iniciativa, o parlamentar também irá palestrar no primeiro dia para explicar o projeto de Lei 4077/19 sobre o aperfeiçoamento do treinamento dos cães farejadores que atuam em operações de busca e resgate.

– Essa é uma excelente oportunidade para debatermos a importância dos cachorros, especialmente, como amigos da Segurança Pública. Fiquei feliz com o convite para falar um pouco mais sobre meu Projeto de Lei, que tem como objetivo disponibilizar drogas apreendidas para serem usadas nos treinamentos dos cães. Assim podemos ampliar o diálogo e melhor ainda mais o serviço que a divisão com animais já tem desenvolvido pela segurança – explicou o deputado.

Assuntos como “O Faro Canino e sua importância no emprego público e privado”, “O Emprego do cão no agronegócio”, “O Emprego dos Cães de Polícia no Brasil” e “As melhores ferramentas utilizadas na formação do cão no adestramento moderno” estarão entre as palestras ministradas no congresso. Também será possível acompanhar demonstrações práticas de cães em atividades de busca e regaste.

– Capacitar os profissionais e buscar novas alternativas para os trabalhos na segurança pública é sempre um importante passo para melhorarmos. Acredito no importância de ter cães farejadores e, mais ainda, de serem bem treinados para desempenhar as funções. Esse é um dos motivos para eu apoiar iniciativas como essa – afirmou o parlamentar.