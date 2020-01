Prefeitura de Resende terá nova central de abastecimento farmacêutico

Novo local vai ser adequado para respeitar normas da Vigilância Sanitária e garantirá melhores condições a funcionários e usuários da rede

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na segunda-feira, 13, as obras da nova Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). A unidade ficará nos antigos galpões da serralheria e carpintaria, localizados no Pátio da prefeitura. O objetivo é atender a necessidade física de ampliação e estruturação do local de trabalho.

De acordo com a Superintendente de Assistência Farmacêutica, Débora Camoleze, a nova CAF vai atender exigências da Vigilância Sanitária e proporcionar melhorias para funcionários e usuários da rede municipal de saúde de Resende.

Desta forma, por exemplo, a central vai manter os medicamentos em condições satisfatórias de estocagem, para manutenção de sua estabilidade e integridade durante o período de sua vida útil.

– A diferença será o espaço físico, a infraestrutura para um melhor acondicionamento dos medicamentos e insumos e os cumprimentos das exigências e normas da Vigilância Sanitária. A CAF terá área de recebimento, área de entrada, área de quarentena, área de separação, área de expurgo. Terá também um espaço adequado, para o atendimento feito ao público através do processos administrativos – destacou.

Débora Camoleze afirmou que o novo local está sendo estruturado para garantir aos servidores do setor melhores condições de trabalho. “Será um espaço adequado para que possamos desempenhar melhor as atividades de trabalho. Ao final da obra, teremos um ambiente amplo, com melhor circulação entre os setores e climatização”, destacou ela, entre outras melhorias.

Além disso, o cidadão também sentirá diferença ao final das obras. “Os usuários serão acolhidos em uma recepção adequada para um atendimento digno e mais humanizado, contou.

Menos burocracia e maior agilidade

Em 2017, a atual gestão encontrou na distribuição de remédios um dos grandes problemas apontados pela população no setor de saúde pública. De lá para cá, a situação vem melhorando gradualmente e hoje o serviço é apontado como referência. De acordo com Débora, houve uma estruturação da equipe da assistência farmacêutica, com a chegada de dez novos farmacêuticos na rede.

No entanto, ela aponta uma força-tarefa criada entre integrantes de diversas secretarias para garantir agilidade no trabalho junto à população. “Secretaria de Governo, Procuradoria Jurídica, Controladoria Geral do Município e Secretaria de Saúde, por exemplo, se juntaram e uniram esforços para que os processos de compra andem em ritmo acelerado. Todos entenderam a importância do atendimento ser mais dinâmico”, afirmou Débora.

Outro ganho que veio recentemente, entre outros, foi a implantação do serviço de farmácia clínica oferecido aos pacientes do Hospital de Emergência. “Com isso, fomos condecorados no CRF RJ, como o primeiro hospital público da região a ter farmacêutico 24 horas e serviço de farmácia clínica”.

O setor comporta hoje aproximadamente 1040 itens de medicamentos em atendimentos aos Componentes da Atenção Básica, Estratégica, Especializada, Insumos Farmacêuticos e Medicamentos de uso Hospitalar.