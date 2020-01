Resende fará parte de ações do projeto ‘Destino Mantiqueira’

Reunião nesta quarta-feira vai reunir frentes envolvidas no turismo de municípios de três estados diferentes

A Prefeitura de Resende atuará em cooperação com os governos estaduais do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além dos municípios que abrangem a chamada região da Mantiqueira, para implantação do projeto ‘Destino Mantiqueira’. O objetivo do projeto é promover e reforçar as cidades envolvidas como roteiros turísticos a serem explorados.

Através de um encontro, que acontecerá nesta terça-feira, dia 14, no Parque Nacional do Itatiaia, representantes de várias esferas do governo e outras frentes envolvidas diretamente com o turismo poderão dialogar e entender melhor sobre o projeto. O encontro terá a participação do secretário estadual de Turismo, Otávio Leite, do presidente da TURISRIO, Thomas Weber, do vice, Cesar Werneck, do diretor de Marketing, Cristiano Nogueira, do prefeito Diogo Balieiro Diniz, e do secretário municipal de Industria, Comércio e Turismo de Resende, Tiago Diniz, além de figuras políticas de outros municípios dos três estados que abrangem a região da Mantiqueira.

Após a primeira reunião, outros dois encontros acontecerão nas próximas semanas nos outros dois estados impactados pelo projeto. As conversas visam estabelecer uma série de objetivos e ações estratégicas, que vão contribuir com o crescimento e com a regionalização do turismo na região da Mantiqueira, trazendo benefícios para a economia de todos os estados e municípios envolvidos.

– Resende possui um importante papel no fortalecimento da Mantiqueira enquanto ponto garantido nos roteiros de turismo. Essa união pela regionalização do turismo é fundamental e só tem a agregar para cada um dos municípios e estados envolvidos. É motivo de muito entusiasmo para a gestão municipal atuar nessa grande rede de colaboração e muitos frutos positivos serão colhidos com o desenvolvimento gradativo deste projeto – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Sobre a Mantiqueira

A Mantiqueira é uma região integrada que compreende mais de 100 cidades e três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por conta de sua localização estratégica, a região possui inúmeros atrativos turísticos para as mais variadas preferências, com roteiros gastronômicos, rurais, religiosos, culturais, ecoaventura, entre outros.