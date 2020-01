Ginásios de Volta Redonda recebem atividades esportivas e de lazer

Projeto Recreando nas Férias acontece durante a última semana de janeiro para crianças e adolescentes dos seis aos 12 anos de idade

A última semana de janeiro, entre os dias 27 e 31, será marcada por muitas atividades esportivas e de lazer em Volta Redonda. As ações, que acontecem nos ginásios dos bairros 249, Açude, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Geraldo, Siderlândia, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes, fazem parte do projeto Recreando nas Férias, destinados as crianças e adolescentes dos seis aos 12 anos de idade. De segunda a sexta-feira, das 8 às 11h, serão realizados jogos populares, desportivos e intelectivos, além de oficinas de lutas, dança e diversas gincanas.

O prefeito Samuca Silva destaca que o Recreando nas Férias será uma oportunidade de lazer e entretenimento gratuita às crianças, independente de qual escola estuda, pública ou particular. “As atividades esportivas e educativas vão mudar o foco do recesso para essas crianças, retirando-as de frente das telas de TV´s, computadores, videogames e celulares. Além disso, a ação vai ampliar a oportunidade de interação, como o acompanhamento dos profissionais”, disse o prefeito.

As inscrições podem ser feitas nos próprios ginásios, entre os dias 21 e 23, das 8 às 11h e das 14 às 17h. É necessário levar uma foto 3X4, xerox do comprovante de residência e certidão de nascimento ou RG e o preenchimento do cadastro pelo responsável.

De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, o Recreando nas Férias tem por objetivo oferecer às crianças e adolescentes diversas opções de lazer, no período das férias escolares, ocupando o tempo livre de forma prazerosa e construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas e sociais. “Nossos professores estão preparando uma semana muito especial para as crianças e adolescentes que se inscreverem. Muita diversão, aliada com atividades que promovam a inclusão e socialização, sempre prezando pela qualidade e segurança”, disse a secretária.