Ex-policial e motorista de aplicativos são mantido reféns no Roma

Um ex-policial militar, de 33 anos, e um motorista de aplicativo, de 32, foram mantidos reféns por traficantes no condomínio do Conjunto Residencial Minha Casa Minha Vida no bairro Roma, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados e os dois foram libertados no noite de quinta-feira. Segundo a polícia, os dois foram rendidos na entrada do condomínio, depois que um deles foi reconhecido como ex-policial militar.

Uma denúncia anônima informando sobre o cárcere privado mobilizou vários policiais em quatro viaturas, incluindo duas do Grupamento de Ações Táticas (GAT). O ex-policial e o motorista foram encontrados numa área de mata, atrás do residencial.

Eles estavam amarrados e com várias escoriações. Os suspeitos fugiram com a presença das viaturas. Ninguém foi preso. O delegado titular de Volta Redonda, Wellington Vieira, disse que o caso está sendo investigado. Foto: Reprodução internet