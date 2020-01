Um homem, ainda não identificado, foi baleado no início da madrugada desta terça-feira, na Rua Barão do Rio Branco, nas proximidades de um bar, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Moradores ouviram tiros e avisaram a Polícia Militar que foi ao local. Ao chegar encontraram a vítima com ferimentos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o homem que foi levado para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.