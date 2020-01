Uma loja que oferece serviços de telefonia móvel foi mais uma vez arrombada, na madrugada desta terça-feira, na Rua 207, no São Lucas, em Volta Redonda. É o terceiro arrombamento da loja em dois anos.

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar com aparelhos levados do estabelecimento. Com eles foram apreendidos um tablet, cinco celulares e dois headphones. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos assumiram que arrombaram a loja.