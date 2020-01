Espaço das Artes Zélia Arbex apresenta Olga Valéria Pacheco

Exposição acontece de 05 a 29 de fevereiro e terá como tema Africanidade

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda convida o público para o próximo dia 5 de fevereiro, no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, para a abertura da exposição das obras de Olga Valéria Pacheco. A mostra fica aberta à visitação pública até 29 de fevereiro, de segunda às sextas-feiras, das 8h às 17h. O projeto dá sequência ao edital de Ocupação Artística, que abriu democraticamente oportunidades no espaço público com maior transparência para ocupação dos artistas da cidade e região.

Segundo informou o administrador do Espaço das Artes, Paulo Campos, Olga Pacheco, professora de História, natural de Vassouras, atua há mais de 20 anos no magistério e, como artista plástica, desenvolve um trabalho feito com gravuras, utilizando técnica de colagem desenvolvida com papel Canson gramatura 180 e 300g, que parte do desenho com grafite para delimitar as formas e, na sequência, recebe o recorte de diversos papéis coloridos aplicados na montagem da gravura, formando um arranjo harmônico. O tema são os povos africanos.

A própria artista, Olga Valéria, explica a sua arte, que será exibida ao público durante 25 dias em fevereiro e expõe o cotidiano de negros e negras, exaltando a importância dessa etnia na formação da sociedade brasileira. “Na minha coleção Africanidades de 22 quadros, há o registro dessa etnia em cenas de mulheres e homens em seu cotidiano exaltando formas e cores que tão bem demonstram a alegria desses povos tão importantes na formação da sociedade brasileira. O trabalho de pesquisa envolveu a busca da origem de grupos étnicos como yorubá e igbo da Nigéria e Banos do Sul da África e outros grupos, como do Quênia, Somália, etc. Todas as gravuras receberam nomes de origem africana e seus significados”, explicou.