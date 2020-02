Chafariz do Parque das Águas é atrativo nos dias do verão 2020 em Resende

Chafariz funciona todos os dias com horários já programados, para a diversão, principalmente, da criançada

O chafariz do Parque das Águas, situado no bairro Jardim Jalisco, tem sido um dos pontos mais visitados neste verão 2020, no município de Resende. O atrativo para os dias em altas temperaturas do ano foi reformado pela Prefeitura Municipal de Resende, no final do ano passado, com alterações no processo de abastecimento e escoamento das águas. O chafariz funciona todos os dias da semana. Nas terças, quartas, quintas-feiras, sábados e domingos, os horários de funcionamento são de 10h ao meio-dia, de 14h às 16h e de 17h30 às 20h. Nas segundas e sextas-feiras, os horários são mantidos, com exceção do período entre 10h e meio-dia, que é reservado para a manutenção do espaço.

De acordo com a equipe da Administração do Parque das Águas, no final de 2019, o chafariz passou por obras de melhorias, que possibilitaram um mecanismo de captação de águas e uso mais eficiente. As modificações no escoamento e na limpeza do chafariz foram benéficas para a utilização sustentável do espaço.

O presidente da Amar (Agência do Meio Ambiente de Resende), Wilson Moura, destacou que a procura pelo chafariz no alto verão é grande, devido ao intenso calor. “O chafariz ficou efetivamente disponível a partir do dia 2 de janeiro deste ano, após reforma e testes operacionais. A intenção é que o chafariz esteja em funcionamento o ano inteiro, com possível redução nos períodos mais frios, de acordo com a demanda. O sistema está em plena operação, lembrando que, durante o procedimento de limpeza, a equipe utiliza cloro na água. Com as altas temperaturas, o chafariz tem ficado lotado, sendo o maior público infantil. O parque ainda oferece outros atrativos, como pistas para corrida e caminhada, aparelhos de ginástica, parque infantil, dentre outros”, reforça.

Vale destacar que a água para o consumo nos bebedouros do Parque das Águas passa por controle de qualidade, bem como a destinada à utilização no chafariz.