Colisão envolve carreta e caminhão em Três Poços

Uma colisão envolvendo um caminhão no início da tarde desta segunda-feira, deixou dos dois condutores dos veículos, Elienai da Conceição, de 33 anos, e Alex da Silva Cândido, gravemente ferido na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes (Estrada Volta Redonda -Pinheiral), em Três Poços, em Volta Redonda.

Duas pessoas que estavam no caminhão, tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local do acidente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas que foram levadas para o Hospital São João Batista.

Segundo a unidade hospitalar, Elienai sofreu múltiplas fraturas na perna direita, fraturas de face e traumatismo craniano grave. Já Alex teve uma fratura exposta na perna esquerda e estava desorientado quando chegou a unidade. O estado de saúde dele é estável.