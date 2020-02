Casal é alvo de tentativa de homicídio no bairro Siderlândia

Um casal, que teve o nome preservado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa (RJ). Segundo policiais militares, as vítimas contaram que foram chamados no portão de casa e três homens dispararam vários tiros contra o casal. O homem conseguiu fugir, mas a mulher foi atingida com um tiro no tórax,

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. O caso foi registrado na delegacia e ninguém foi preso até o momento.