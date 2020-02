Motorista suspeito de estar embriagado foge do cerco policial na Vila

Um homem que dirigia um Corolla foi apreendido por policiais militares por volta das 11 horas, destra quarta-feira, após intensa perseguição pelas ruas da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Os policiais estavam em patrulhamento quando perceberam um carro saindo de uma rua transversal. Ao deparar com a viatura policial o motorista fez uma manobra brusca em frente à viatura o que despertou a atenção dos agentes.

Houve uma tentativa de abordagem com sirene e sinaleiras ligadas. O condutor do Corolla se negou a parar empreendendo fuga em alta velocidade e executando manobras de risco a transeuntes pelas ruas dos bairros 60 e Vila Santa Cecília.

Na Rua 41-C, paralela ao córrego entre o Shopping 33 e Hospital das Clínicas (antigo Vita) o trânsito ficou congestionado por conta de um sinal de trânsito fechado. Neste momento os agentes aproveitaram a oportunidade para tentar a abordagem.

Quando se aproximavam da janela do veículo o sinal abriu e o motorista saiu em alta velocidade. Os agentes seguiram o carro e disparou um tiro de advertência para dentro do córrego com o intuito de inibir a fuga e não colocar a vida de terceiros em risco.

O motorista não se intimidou e continuou a fuga jogando o carro na direção de outros veículos a fim de abrir caminho. Com apoio de uma segunda viatura os agentes conseguiram fazer a abordagem, nas proximidades da casa do motorista, no bairro Laranjal.

Em revista pessoal não houve resistência, porém, o homem não estava de posse de seus documentos pessoais alegando ser médico. Os policiais puderam observar nítidos sinais de embriaguez. Ele foi conduzido juntamente com seu veículo para Delegacia de Polícia, de Volta Redonda para as medidas cabíveis.