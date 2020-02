Márcia Cury também deixa o governo Samuca Silva

A diretora do Hospital São João Batista, Márcia Cury, que exercia o cargo de diretora do hospital também deixou o governo Samuca Silva nesta quinta-feira. Ela exercia o cargo há pouco mais de um mês e foi desligada nesta manhã. Márcia também usou as redes sociais para manifestar o seu descontentamento.

“Meus amigos e minhas amigas. Venho a público informar que fui exonerada da O.S. AFNE, (Associação Filantrópica Nova Esperança) que assumiu a administração do Hospital São João Batista, em dezembro, e para a qual estive prestando serviços nos últimos 30 dias.

Ao ser exonerada, tomei ciência de que o meu afastamento foi uma medida de interesse político.

Desde o início do atual governo, permaneci prestando serviços à Secretaria de Saúde, em defesa das pessoas humildes, que precisam do serviço público e não tem recursos para contratar um plano de saúde.

Deixei o Hospital do Retiro, ao qual dediquei no governo passado, todo o meu conhecimento de administração hospitalar, para transformá-lo em modelo no Serviço Público.

Aceitei a incumbência de prestar serviços à O.S., que assumiu o Hospital São João Batista, para defender os interesses da população, do corpo médico, do corpo de enfermagem e dos funcionários de apoio. Minha intenção era contribuir para que o “nosso melhor hospital público” mantivesse o alto nível.

Discordei de muitas atitudes da nova administração da área de saúde, prejudiciais ao corpo de funcionários, como também discordo de atos do atual Governo, em termos de gestão. Em várias oportunidades cheguei a apresentar meu pedido de exoneração, mas acabei permanecendo, sentindo que as pessoas precisavam da minha presença junto ao governo.

Deixo o Governo, ao ser demitida, com a certeza do dever cumprido. Tenho consciência de que meu trabalho foi reconhecido pela comunidade, a quem sempre dediquei integralmente o meu tempo e o meu conhecimento”, declarou.