Policia Militar prende homens com arma e drogas no Morro do Gama

Policiais militares do 10º BPM prenderam na noite de sexta-feira, dois homens suspeitos de tráfico de drogas, no Morro do Gama, em Barra do Piraí (RJ). Policiais estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre o tráfico de drogas. Os agentes foram até o local onde foram autorizados e entrar na residência.

Foram apreendidos quatro pistolas AirSoft, um fuzil AirSoft Colt, uma espingarda de chumbinho 6.0 CBC, dois rádios transmissores Baofeng, um carregador Baofeng, uma balança de precisão, um sacolé contendo enpendorffs, uma folha de anotação do tráfico, 16 folhas de etiquetas, um aparelho celular e 20 trouxinhas de maconha.

Os suspeitos foram levados para à delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde foi feita a ocorrência.