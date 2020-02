Cadáver é encontrado ao lado de riacho em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã deste domingo, por volta das 6h40min, para verificar o encontro de cadáver, no km 319, debaixo da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo a PRF o cadáver, do sexo masculino, com idade compreendida entre 20 e 30 anos, negro, com pelo menos cinco perfurações provocadas por disparo de arma de fogo.

O corpo estava ao lado de um riacho, debaixo do viaduto da rodovia. Os agentes comunicaram o fato a Polícia Civil. Um perito foi acionado para o local.

Um camburão do Corpo de Bombeiros esteve no local e levou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal), em Resende.