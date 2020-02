Projeto Verão agita o Parque Aquático com aula de zumba

Mais de 2 mil pessoas já participaram das aulas em dois meses

Cerca de 400 pessoas participaram, neste domingo, dia 9, das aulas de zumba no Parque Aquático Municipal. A atividade faz parte do Projeto Verão, da Prefeitura de Volta Redonda, com a orientação das professoras e instrutoras Paloma Salume e Rosane Faria.

A diretora de Lazer e Fomento ao Exercício Físico da Secretaria de Esporte, Evelini Reis, comentou que as aulas têm participação de crianças, jovens, adultos e dos idosos do Programa da Melhor Idade.

“Hoje estivemos com uma programação especial com aulão de zumba e aulas de ritmos. O evento agitou o Projeto Verão, que iniciou em janeiro, e termina no próximo final de semana e mais de 2 mil pessoas participaram das atividades de cunho recreativo e lazer, visando a diversão dos frequentadores do Parque”, afirmou Eveline.

A professora de zumba e dança, Paloma Salume, que atua pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária(Smac), disse que fez questão convidar suas alunas para a atividade.

“Além da zumba, estamos ensinando outros ritmos, todos os estilos de música. Temos alunas do Rústico, 249, Minerlândia, Siderlândia, Retiro, Vila Rica, Vila Americana e outros bairros participando do grito de carnaval e convido a todos para participar das aulas”, disse Paloma.

A instrutora de zumba, Priscila Coelho, enumerou os benefícios da prática. “A dança anima a turma e faz muito bem para a saúde. Ajuda a memória, tira as pessoas da depressão, entre outros”, explicou Priscila.

Entre o grupo de convidados, haviam professores de Resende, Barra Mansa, Barra do Pirai, Vassouras, Porto Real e Volta Redonda.

Para o coordenador do Parque Aquático, Élcio França, o projeto é muito importante e atrai os frequentadores. “Realmente, o movimento aumenta bastante com as atividades do Projeto Verão e animam os associados”, garantiu Élcio.

Por Afonso Gonçalves, fotos de Gabriel Borges, Secom