Atleta de Badminton de VR ganha medalhas em Campeonato Nacional

O atleta de Badminton de Volta Redonda, Pedro Henrique Silva Inácio, participou entre os dias 5 e 9 de fevereiro, do Campeonato Brasileiro Interclubes 2020, válido pela 1ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton 2020, em Salvador (BA). O jovem, de 15 anos, ganhou duas medalhas, uma de prata pela na categoria sub-17 simples e outra medalha de bronze vencendo na categoria sub-17 dupla mista. O Circuito foi realizado pela Confederação Brasileira de Badminton e reuniu 324 atletas de todos os estados brasileiros na mais importante competição do país.

Pedro vem participando de várias edições desta competição, acumulando bons resultados. No final do ano passado ele foi premiado com uma medalha de prata na mesma competição, realizada na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. Já em 2018, ele ganhou duas medalhas de prata na Competição Sul Americana de Badminton, realizada em Lima, no Peru. Pedro estuda no Colégio Estadual Manuel Marinho e treina pelo Colégio Garra de Volta Redonda. O atleta tem como apoio sua mãe, dona Heliane Inácio, sua maior incentivadora.

“Estou muito feliz por ele. Com este resultado, estamos motivados a treinar mais. E vamos continuar, ele quer mais vitórias, e eu vou estar ao lado dele”, disse a mãe, que chegou a Volta Redonda com o filho no início da noite de segunda-feira. Para Pedro Henrique a sua participação foi gratificante. “Fiquei satisfeito com o resultado, mas espero dedicar mais tempo aos treinos. O meu próximo desafio será em abril, em Curitiba”, destacou o atleta, único representante de Volta Redonda no Circuito Nacional.

Motivadora do esporte na cidade, a vereadora Rosana Bergone, ao saber do resultado do jovem, fez questão de parabenizá-lo. “Me enche de orgulho ver um jovem da nossa cidade tendo destaque no esporte. Ele está de parabéns pelo empenho e dedicação. E, como, uma parlamentar que tenho o mandato também voltado ao esporte, graças aos programas esportivos federais que trouxemos para a cidade, estou sempre na torcida por vitórias e desejo que ele traga mais medalhas nas próximas competições. Incentivo a todos os jovens a praticar um esporte, pois ele transforma a vida para melhor, de quem treina”, disse a vereadora, que também elogiou a garra da mãe do atleta.