Um acidente envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira deixou duas pessoas feridas no km 524, da Rodovia Rio-Santos, na altura do Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital da Praia Brava.

Um dos veículos envolvidos no acidente era da prefeitura de Paraty.