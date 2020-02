PRF prende motorista por dirigir perigosamente na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico quando pararam para atender o aceno de um idoso, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, no Acesso Oeste, em Resende.

Os agentes foram informados pelo idoso que havia um veículo Space Fox (com placa de São Paulo/SP) parado no meio da via. A PRF foi para o local e encontrou um homem deitado no banco do motorista. Ao notar a presença dos policiais rodoviários federais o homem levantou e saiu em alta velocidade, quase atropelando um dos policiais que precisou sair rapidamente, caso contrário seria atropelado.

A equipe partiu em perseguição ao veículo, que seguia pela rodovia, fazendo ultrapassagens pelo acostamento, chegando algumas vezes a voltar para a esquerda e atingiu a defensa metálica do canteiro central, danificando a lateral do veículo.

Mesmo com a PRF seguindo o veículo com sirene e luzes de emergência ligadas, fazendo gestos e sinais para o veículo parar, ele continuou a fuga.

Na altura do km 305 da Rodovia Presidente Dutra, um caminhão que seguia à frente percebeu a tentativa dos policiais em fazer o veículo parar, reduziu a velocidade, fechando a passagem do veículo em fuga, que tentou desviar e colidiu lateralmente contra a mureta central.

A viatura policial acabou colidindo com o veículo em fuga e outro caminhão que seguia atrás da viatura PRF não conseguiu desviar a tempo, colidindo na traseira da viatura. Não houve feridos.

O veículo fugitivo aproveitou para desviar do primeiro caminhão e partiu novamente em alta velocidade pela rodovia. A equipe prosseguiu com a perseguição para tentar parar o veículo. Na altura do km 302, após ter sofrido avarias nos pneus, o condutor perdeu o controle do veículo, rodando na pista, indo parar fora da via, sobre o gramado, na contramão de direção.

Os policiais desembarcaram da viatura e deram ordem para que o condutor saísse do veículo mostrando as mãos. O condutor ignorou as ordens e continuou dentro do veículo com as portas trancadas e vidros fechados. Foi necessário quebrar o vidro da porta do motorista para retirar o homem de 32 anos, que resistiu a prisão. Ele tentou agredir os policiais, sendo necessário o uso de força para evitar novas tentativas de agressão.

Foi observado, também, que o homem falava frases desconexas e apresentava sinais de embriaguez. Ele também estava defecado. Com ele foi apreendida a quantia de R$ 642 no console do veículo e tinha garrafas plásticas com urina no interior do carro.

Foi dada voz de prisão ao motorista por tentativa de homicídio, desobediência, direção perigosa e resistência.

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende.

Foram aplicadas sete multas pelas infrações praticadas pelo condutor no percurso, no valor total de R$ 5.993,24.

O veículo, com vários danos provocados pela imprudência do condutor, foi removido para o pátio.