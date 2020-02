Retiro começa a receber 120 toneladas de massa asfáltica

Primeira via a receber recapeamento asfáltica é a Rua Jaraguá, uma das principais do bairro

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta terça-feira, dia 18, a colocação de massa asfáltica na Avenida Jaraguá, onde serão aplicados mais de 120 toneladas de massa. Ao todo, serão destinados R$ 2,5 milhões em recapeamento de vias do bairro Retiro, através do programa Orgulho de Volta. A Avenida Jaraguá é primeira via contemplada. Em seguida serão atendidas as avenidas Beira Rio, Paulista, Mineiros, Ceará e Goiás.

Através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a intervenção na Rua Jaraguá foi iniciada no final de janeiro, com os cortes na via e a troca da base da pavimentação, onde foram utilizados retroescavadeira.

“Agora estamos na fase da aplicação do asfalto quente, já com a base preparada. Anunciamos um grande plano de recomposição asfáltica na cidade. Além da Rua Jaraguá, também estamos com equipes na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços. Além da recuperação do asfalto, serão investidos também em sinalização, dando mais segurança à população que passa pelo local”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Com as obras em andamento, o trecho entre a Beira Rio e a Avenida Retiro, permanece com o acesso fechado sentido Beira Rio. A rota alternativa é pela Avenida Laranjeiras. Outros bairros da cidade também receberão os investimentos de recomposição do asfalto previstos pelo programa Orgulho de Volta, com total de R$ 13 milhões em recursos próprios.

“O bairro Retiro foi muito prejudicado com as fortes chuvas que atingiram o local em 2019. Estamos realizando a pavimentação dos lugares que apresentaram mais problemas. Serão utilizados na Avenida Jaraguá oito caminhões de massa asfaltica, somando 120 toneladas de material”, destacou secretário de Infraestrutura, Toninho Orestes.