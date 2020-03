Vereadora Rosana Bergone pede fim da violência contra as mulheres

Agressões física, verbal e até casos extremos de violência contra mulher como o feminicídio foram citados na manhã deste domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher, pela vereadora de Volta Redonda, Rosana Bergone. Ela foi à Vila Santa Cecília para entregar rosas e homenagear as mulheres e aproveitou para conversar com muitas delas. “O feminicídio, como o ocorrido, no final do ano passado, com a minha amiga e vizinha Sirlene Lacerda me entristece muito. Não basta só prender os agressores, este tipo de violência tem que ter fim. Os homens precisam amar e repeitar suas mulheres”, sentenciou a vereadora, enquanto conversava com as mulheres.

Na última sexta-feira, dia 6, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgou o resultado de uma análise de 107 processos em tramitação nos tribunais do júri fluminense, que julgam casos contra a vida. Segundo a divulgação, o perfil mais comum das vítimas de tentativa de feminicídio são mulheres entre 21 e 40 anos, que são atacadas pelo companheiro ou ex-companheiro com facas ou a tiros.

Ainda de acordo com a pesquisa, uma em cada três agressões é atribuída, pelo autor do crime, pela dificuldade em aceitar o fim do relacionamento. “Isso foi visto por nós, neste crime da Sirlene. O namorado, mesmo depois de dois anos, não aceitava o fim da relação e a assassinou friamente”, relembrou a vereadora. “Não somos propriedade de ninguém. As mulheres são livres para viver e amar quem quiser. Os direitos tem que ser iguais e devem ser respeitados”, completou a Relações Públicas, Marluce de Souza Silva.

A dona de casa, Silvana Mary Moraes, lembrou que muitas mulheres não desrespeitadas na rua. “Já fui assediada e não gostei. Não importa como você esteja vestida, temos que ser respeitadas como somos. As nossas roupas não nos julgam. Precisamos ser amadas pelos homens, pois quando nós, mulheres, temos este sentimento de amor, ele é verdadeiro”, relatou.

O autônomo Reinaldo Ferreira Santos pediu à vereadora duas rosas, levaria para a mulher e para a mãe. “Mulher merece dignidade e carinho. Todos os dias, vejo reportagens sobre violência contra a mulher, e isso é revoltante. Precisamos das mulheres e não jamais podemos agredi-las”, disse, confiante que as suas homenageadas ficarão felizes com as rosas.

Bergone, que é presidente da Comissão Municipal dos Direitos da Mulher, na Câmara Municipal de Volta Redonda, tem leis voltadas à mulher, como o Creche Solidária, que dá preferência em escolas para filhos de mulheres vítimas de violência, uso de espaços públicos para divulgação de campanhas contra a violência à mulher e divulgação no site oficial do município de serviços e ações de proteção as mulheres.

“Precisamos combater esta violência, que é covarde. A Lei Maria da Penha é a grande defensora das mulheres e ela precisa ser aplicada com rigor. Já o poder público tem que dar condições para que as mulheres se sintam acolhidas. As mulheres agredidas, mesmo que seja uma pequena ofensa, devem fazer o registro na Deam”, orientou a vereadora, que irá discursar na sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher, a ser realizada nesta terça-feira, dia 10, na Câmara Municipal de Volta Redonda.