Polícia Civil identifica agressores de “casal gay”, em Volta Redonda

Policiais civis identificaram na tarde desta terça-feira os dois suspeitos de terem agredido o “casal gay”, os cozinheiros Antônio Marcos Soares Júnior e Vinícius Peres, na noite de domingo, em uma lanchonete na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Os dois, moradores de Cabo Frio, estavam em Volta Redonda para visitar uma amiga. Eles contaram que sentaram fora do estabelecimento comercial para fumar quando dois homens teriam incomodado com o cheiro do cigarro e exigiram que eles apagassem os cigarros.

Como se recusaram o casal foi agredido com xingamentos homofóbicos. Imagens das câmeras de monitoramentos foram importantes para chegar até os suspeitos que foram identificados e levados para a Delegacia de Polícia, para prestação de depoimento.

Segundo o delegado as identidades serão preservadas e ambos responderão pelos crimes de injúria qualificada e lesão corporal e vão responder em liberdade. O segundo envolvido no caso será ouvido nesta quarta-feira. Foto: Reprodução TV Rio/Sul