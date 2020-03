Vídeo mostra Paulinho tentando extorquir o prefeito Samuca

Imagens do encontro do vereador Paulinho do Raio X (MDB) com o prefeito Samuca Silva, ocorrido na manhã do último sábado, quando o parlamentar foi preso em flagrante, foram divulgadas pela TV Globo, nesta terça-feira.

A prisão ocorreu com a participação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil, por supostamente o vereador cobrar propina do prefeito de Volta Redonda para barrar outros dois requerimentos de impeachment na Câmara Municipal.

O advogado do parlamentar Flávio Lerner conseguiu um habeas corpus e Paulinho do Raio X foi liberado na manhã desta segunda-feira. Segundo um vídeo, gravado pelo prefeito, Paulinho diz que teria influência para evitar novos requerimentos de impeachment na Câmara Municipal para conter outros vereadores.

“Eu consigo movimentar, assim… Pra eles virem com menos, com menos sede. Eu acho que é um desgaste. Não vai passar. O resto é com a sua base”, diz o vereador na gravação.

No mesmo vídeo, Paulinho – que está afastado da Câmara por decisão do mesmo magistrado que autorizou sua soltura – usa o termo “injeção” para se referir ao que o MPRJ diz que seria a propina exigida do chefe do Executivo:

Na gravação, aparece o vereador escrevendo o que seria o valor exigido. Disse ao prefeito que o carro de som não estaria na prefeitura na próxima segunda-feira.

O encontro ocorreu numa sala do 9º andar do Pontual Shopping. Na gravação o vereador negociava quem iria buscar o dinheiro. “Eu prefiro que você traga”, disse Paulinho. Neste momento

– Eu prefiro que você traga – responde o vereador.

Neste instante, os agentes da Polícia Civil e do Ministério Público invadem a sala. “Não tenta! Não tenta! De costas! Tá preso! Tá preso!”, dizem os agentes. “Não botei a mão em nada!”, desespera-se Paulinho.

A delegada Ana Paula Faria, que coordenou a ação, confirma que o vereador resistiu à prisão e ameaçado os policiais. O subprocurador-geral de Assuntos Criminais do MPRJ declarou: “Importante deixar claro que isso tudo foi iniciativa do vereador. O vereador procurou o prefeito, o vereador agendou depois com ele a data da entrega… O que o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram foi apoiar o prefeito a fazer a prisão”.

Além de corrupção passiva, resistência e ameaça, Paulinho foi indiciado por adulteração de sinal de veículo, porque, segundo a polícia, o carro que ele usava estava com a placa adulterada. Paulinho está em liberdade, mas terá que manter distância de 100 metros do prefeito e dos dois vereadores (os nomes não foram divulgados) citados no caso. (Foto: Reprodução / TV Globo)