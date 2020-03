Polícia Militar prende homem com drogas e arma em Volta Redonda

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso com arma e com drogas por policiais militares na noite desta segunda-feira, numa casa da Rua Maurílio Gomes da Silveira, no bairro Monte Castelo em Volta Redonda. Os agentes chegaram ao suspeito depois de uma denúncia anônima.

Segundo os agentes, o suspeito estaria foragido da Justiça. Na casa, os policiais apreenderam duas pedras e dois sacolés de cocaína, balança digital, um revólver calibre 38 municiado com seis balas, três celulares e um documento de identidade falsa. Foto: Polícia Militar