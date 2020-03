PRF consegue deter homem em fuga pela BR-393, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve na noite de terça-feira, por volta das 22h30min, um motorista, de 44 anos, que havia desobedecido a ordem de parar no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no posto da DRF, em Barra do Piraí,

O condutor não obedeceu a ordem de parada empreendendo fuga em alta velocidade pela rodovia sentido Volta Redonda. Policiais rodoviários federais iniciaram as buscas e depois de cinco quilômetros o veículo foi abordado, na altura do bairro de Fátima, em Barra do Piraí.

Durante a perseguição o condutor realizou diversas manobras perigosas, cometendo várias infrações de trânsito, até ser alcançado, ficando sem opção de fuga, pois foi contido pela equipe.

A irresponsabilidade desse condutor poderia ter causado uma tragédia, pois vários pedestres tiveram que saltar para fora do acostamento para não serem atropelados.

O condutor após ser contido e identificado foi indagado por que fugiu da fiscalização e o mesmo admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica e o veículo se encontrava em situação irregular.

O condutor então foi submetido ao teste de etilômetro que apresentou o índice de 0,50 mg/l de álcool, valor que se enquadra como crime de trânsito.

No interior do veículo foi encontrado um “cooler” com diversas bebidas alcoólicas que o condutor confirmou estar consumindo.

Na delegacia foi constatado que o mesmo já possui diversos registros policiais, como desacato, desobediência, atentado ao pudor mediante fraude. (ocorrências com a PM e GM) entre outras.

Todas as multas referentes as infrações foram extraídas e o veiculo foi retido, sendo encaminhado ao pátio de retenção. A soma total das multas ultrapassa R$ 7 mil.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado ileso para a 88º DP Barra do Piraí para apreciação dos fatos, sendo o mesmo autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB).