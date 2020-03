PRF prende homem conduzindo moto roubada e com ave silvestre em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na noite de terça-feira, por volta das 20h10min, um homem, de 30 anos, conduzindo uma moto Honda/CG 150 Titan ESD, sem placa, com registro de roubo, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante abordagem, os agentes perceberam que a moto estava sem placa e que o condutor não era habilitado. A moto tinha o registro de roubo ocorrido em 20 de outubro de 2011, no Rio de Janeiro. No interior da mochila do condutor da moto foi encontrado um alçapão de madeira, utilizado para captura de aves silvestres, contendo um pássaro da espécie “Sporophila Caerulescens”, vulgarmente conhecido como Coleirinho.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motoqueiro por receptação de veículo roubado, transportar animal silvestre sem a devida documentação, maus tratos a animais, já que a ave era transportada em um pequeno alçapão com pouco espaço e dentro de uma mochila sem ventilação de ar. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende.