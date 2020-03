Policiais militares apreenderam na terça-feira, 83 cartuchos calibre 12, oito cartuchos calibre 20, balança digital, pinos e sacolés para embalar drogas, assim como um caderno de anotações do tráfico de drogas, na Rua da Paz, no Morro da Constância, no bairro Frade, em Angra dos Reis.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Eles fizeram buscas por suspeitos, mas nenhum foi encontrado. O material foi apresentado na delegacia de Angra dos Reis.