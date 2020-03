Deputado Furtado é indicado como titular em comissões na Câmara Federal

Dados do “Ranking dos Polítcos” comprovam o bom desempenho do parlamentar

Com a retomada nos trabalhos legislativos neste ano, começaram as nomeações para a composição das diversas comissões parlamentares da Câmara dos Deputados. Pelo comprometimento demonstrado no primeiro ano de mandato, o deputado federal Delegado Antonio Furtado foi convidado a continuar como titular na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O bom trabalho também foi reconhecido pelo PSL, que fez um convite para que o parlamentar assuma a Comissão Mista de Orçamento.

– A experiência como delegado da polícia civil tem possibilitado propor medidas de segurança pública e também de defesa e respeito à mulher. Acredito que esse empenho e a indicação de propostas práticas vão contribuir para melhorar a segurança pública em nosso país, principalmente, no Rio de Janeiro. Os trabalhos só estão começando, ainda temos muito o que analisar e apresentar nessas comissões – explicou o parlamentar.

Os deputados estão em constante avaliação do trabalho que realizam. Um dos meios de verificação é o “Ranking dos Políticos”, que continua apontando o deputado Delegado Antonio Furtado em primeiro lugar como o melhor político do Sul Fluminense, em 8º lugar no Estado e em 60º, nacionalmente.

– Esse é apenas um dos vários sistemas de avaliação do trabalho que desenvolvemos em Brasília. Com uma ferramenta dessas, a população consegue acompanhar o desempenho de cada um dos deputados e senadores eleitos. Tenho um compromisso com meus eleitores, e com a população do Rio de Janeiro, e por isso trabalhamos incansavelmente – comentou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.