Almoço no Restaurante Popular será servido em marmitex em Volta Redonda

Essa é uma das medidas preventivas para evitar a circulação do Covid-19 na cidade

A prefeitura de Volta Redonda está tomando várias medidas para evitar a circulação do Covid-19 (Novo Coronavírus) na cidade. No Restaurante Popular, por exemplo, a partir desta quarta-feira, dia 18, os almoços serão servidos em marmitex e, também, disponibilizados talheres descartáveis, evitando a aglomeração de pessoas no local.

No caso de pessoas com deficiência, o almoço será servido no próprio Restaurante, respeitando medidas de segurança, como o espaçamento maior entre as cadeiras e limite no número de pessoas a permanecer no estabelecimento. Os funcionários do Restaurante Popular organizarão também a fila para que ocorra uma distância de pelo menos um metro entre os usuários.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, pede que a população fique atenta às orientações passadas pelo governo. “Estamos seguindo os direcionamentos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, pedimos que a população da cidade faça o mesmo. Todos os funcionários estão orientados para ajudar as pessoas que vierem ao restaurante”, disse.

Prato Vegetariano

Lançado no dia 11, a iniciativa de oferecer um prato vegetariano todas as quartas, sem alimentos de origem animal, será mantida. São disponibilizadas 50 refeições vegetarianas, que também serão servidas em marmitex.