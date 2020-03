Homem cai de telhado de supermercado em Volta Redonda

O funcionário do Royal, José Sérgio Alves Maciel, de 25 anos, está internado em estado grave no Hospital São João Batista, depois de um acidente de trabalho, ocorrido na última segunda-feira, na filial da loja no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

De acordo com testemunhas, ele teria caído do telhado ao pisar numa telha de plástico de uma altura de aproximadamente 12 metros. Segundo a unidade hospitalar, o rapaz teve traumatismo craniano e seu estado de saúde é muito grave.

A direção do supermercado informou que está apurando o que de fato ocorreu, não confirmando a queda do telhado. Em nota, disse que está prestando assistência à vítima e sua família.

“O colaborador José Sérgio Alves Maciel encontra-se hospitalizado na UGH e todas as medidas necessárias para auxiliar no tratamento médico estão sendo adotadas e o auxílio necessário está sendo prestado a família. A causa do acidente ainda está sendo apurada pela equipe Técnica de Segurança do Trabalho.

A rede Royal é uma empresa que preza pela segurança de seus colaboradores e estará presente com a família para tudo que se fizer necessário”.

Em julho do ano passado, outro funcionário da rede de supermercados morreu na filial de Barra Mansa, em consequência da queda de um elevador. Ele chegou a ser socorrido na Santa casa, mas não resistiu.