Idosa morre com suspeita de coronavírus em Miguel Pereira

A idosa, de 63 anos, suspeita de ter contraído o coronavírus, morreu na tarde desta quarta-feira, em Miguel Pereira. No início da semana houve a suspeita dela ter contraído o coronavírus. O exame tinha sido encaminhado para o Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ) no Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a paciente era empregada doméstica e trabalhava no Rio de Janeiro. Ela esteve em contato com a patroa dela, que chegou da Itália e testou positivo para Covid-19. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.

A idosa foi levada na segunda-feira em estado grave em um táxi para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira. O taxista e a família dele, que também são de Miguel Pereira, estão sendo monitorados em isolamento domiciliar.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que o material da paciente precisa ser analisado pelo laboratório para confirmar ou descartar o vírus. O resultado do exame deve ser divulgado nesta quinta-feira.