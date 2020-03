Policiais militares apreenderam na tarde desta terça-feira, após troca de tiros com dois suspeitos, 36 amarrados de drogas (bolas) no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Quando os policiais militares chegaram foram atacados a tiros. Houve o revide e os suspeitos fugiram.

Na fuga, além das drogas, eles abandonaram uma motocicleta, que também foi apreendida. De acordo com os policiais, os dois homens já estão identificados. Foto: Polícia Militar