Polícia Militar prende suspeito de roubo em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na noite de terça-feira, um suspeito de ter cometido roubo a uma lanchonete na Avenida Paulo de Frontin. Como o suspeito já era conhecido pelos crimes cometidos na cidade, os policiais foram até o bairro Santa Rita do Zarur, depois de um comunicado feito por um policial que estava de folga.

Os agentes depararam com o suspeito em frente a loja de material de construção. Com ele, foram encontrados dois pinos de cocaína e parte do dinheiro roubado do estabelecimento comercial.

Ao ser indagado sobre a arma, o suspeito informou ser simulacro e que havia dispensado a mesma num canteiro próximo ao estabelecimento comercial. Os policiais foram até o local onde foi encontrado a réplica de pistola. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as providências cabíveis.