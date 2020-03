Policiais militares apreendem duas armas no bairro Novo Surubi

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quinta-feira duas armas durante uma ação no na Rua da Torre, no bairro Novo Surubi, em Resende. Durante a abordagem, um suspeito fugiu entrando em um beco. Foram apreendidos 36 sacolés de cocaína, duas máscaras de fantasia e um revólver calibre 32 com seis projetis.

Os policiais militares apreenderam também uma escopeta calibre 12 com quatro munições intactas e outras cinco numa sacola de um supermercado com cocaína e as máscaras. O dono do imóvel contou aos agentes que foi procurado por um homem com a mesma descrição do fugitivo. Ele teria demonstrado interesse em alugar a moradia, porém, não se lembrava do nome dele. Foto: Polícia Militar