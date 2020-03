Prefeitura de Resende divulga calendário de vacina contra influenza

Público-alvo deve estar atentos às datas de imunização, que começa no dia 23 de março para cinco grupos específicos

Com o objetivo de prevenir os casos de gripe, mais comuns no período de baixa temperatura, a Prefeitura de Resende definiu o calendário da campanha de vacinação contra o vírus Influenza. A aplicação das vacinas, que estarão disponíveis em todos os Postos de Saúde, começa no próximo dia 23 de março para gestantes, idosos, pessoas com comorbidades, deficientes e profissionais da saúde, grupo que será contemplado até o fim da campanha.

O público-alvo completo na campanha terá gestantes, idosos, professores, profissionais da saúde, profissionais de forças de segurança e salvamento, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e crianças com idade entre seis meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias e indivíduos com idade entre 55 e 59 anos.

Com exceção dos primeiros grupos contemplados (gestantes, idosos, pessoas com comorbidades, deficientes e profissionais da saúde), cada grupo terá um prazo específico para se vacinar. Mas, ao final da campanha, todos os grupos voltarão a ter uma última oportunidade, do dia 11 de maio ao dia 22 do mesmo mês.

No caso dos deficientes e pessoas com comorbidades, somente serão vacinados as doenças especificadas com prescrição médica. Para os profissionais da saúde, serão vacinados todos os trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Os estagiários deste setor só serão vacinados se atuarem dentro do CTI.

– É importantíssimo reafirmar a importância da vacina contra a Influenza e lembrar que ela pode salvar vidas. Em Resende, a estimativa é de que sejam contempladas aproximadamente 42 mil pessoas que estão inclusas na população-alvo. Conscientização é fundamental. Esperamos a presença da população para atingirmos o objetivo do município – disse o Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira.

Confira o calendário

Gestantes e idosos – 23/02 até 22/05

Comorbidades e deficientes – 23/03 até 27/03

Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias – 30/03 até 09/04

Professores e profissionais de forças de segurança e salvamento – 13/04 até 24/04

Indivíduos de 55 a 59 anos e puérperas – 27/04 até 08/05

Dia D – 09/05

Todos os grupos – 11/05 até 22/05