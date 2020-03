O motorista de um ônibus da Viação Colitur perdeu o controle e saiu da pista parando as margens da Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), no bairro Santa Clara, em Barra Mansa.

Segundo informações do local, a roda do ônibus da linha Barra Mansa-Bananal teria quebrado e ocasionado o acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.