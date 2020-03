Policiais militares receberam uma informação através do disque denúncia, sobre duas motos, do Condomínio Ingá I, que estavam circulando na Avenida do Ex-Combates, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os policiais conseguiram abordar a moto Honda CG-150, conduzida por um menor de idade. Ao consultar o chassi foi constatado registro de roubo/furto, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.