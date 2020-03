Granato sugere consultório virtual para evitar deslocamentos à unidades de saúde

Entendendo que é na crise que se deve avançar e com inovação quebrar algumas barreiras, o vereador Washington Granato sugeriu ao chefe do Executivo e ao secretário municipal de Saúde a criação de um Consultório Virtual para que a população de Volta Redonda possa tirar todas as suas dúvidas antes de se dirigirem às unidades de Saúde desnecessariamente.

– Em uma de minhas reuniões de trabalho, discutimos como poderíamos de forma efetiva contribuir para o combate ao coronavírus e chegamos a conclusão que um consultório virtual seria uma excelente opção para orientar, diagnosticar e até para iniciar algum tratamento. Fizemos pesquisa e vimos que ainda não existia regulamentação para isso, mas vimo que já existem empresas oferecendo consultas pela internet como primeiro atendimento -, avalia Granato.

De acordo com o vereador, já existem consultórios virtuais para diversas áreas, e no município há a CAU (Central de Atendimento Único), que poderia ser disponibilizada para ajudar neste momento. A ideia é que a secretaria disponibilize profissionais de saúde a fim de atender a população por telefone ou até mesmo mensagens de WhatSapp.

– Este é um procedimento bem simples, de fácil implantação que vai trazer muitos benefícios: você não vai a um hospital onde certamente terá pessoas infectadas; é um atendimento rápido e quase 100% da população têm um telefone e WhatSapp; é de baixíssimo custo; a capacidade de atendimento é enorme; os profissionais de saúde podem atender de qualquer lugar.

O vereador, que discutiu a ideia no início da semana com seus assessores, comemorou a decisão do CFM (Conselho Federal de Medicina), que enviou ontem ofício ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reconhecendo a possibilidade da utilização da telemedicina, enquanto durar a pandemia de COVID-19, dando o respaldo necessário para que Volta Redonda inove e implante o serviço para seus munícipes.