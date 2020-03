Homem é espancado após assalto em Volta Redonda

Policiais militares foram acionados na manhã desta quarta-feira, para verificar um jovem, de 18 anos, que estaria sendo espancado próximo a Cascata, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, nas proximidades do Condomínio Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e encontraram a vítima caída com sangramento na perna. A vítima informou ter sido roubada por dois suspeitos que levaram seus pertences e sua moto. Os policiais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer o rapaz que foi levado para o Hospital São João Batista.

Os agentes foram até o Condomínio Ingá I, onde a moto foi recuperada. Os suspeitos não foram encontrados. Os agentes apreenderam a moto que foi levada para Delegacia de Polícia. A moto ficou retida.