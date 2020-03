Ponte Metálica que separa Quatis e Porto Real ganha sinalização viária

Sistema implantado faz parte de um Termo de Cooperação Técnica firmado pelos dois municípios

Desde a tarde de sexta-feira, dia 27, a circulação de veículos pela Ponte Metálica que liga Quatis à Porto Real está mais ordenada e segura. Uma parceria entre os dois municípios, por meio da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, implantou no local um novo sistema de sinalização viária. A iniciativa foi firmada através de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O sistema contempla sinalização horizontal e vertical e a instalação de dois semáforos tanto de um lado quanto do outro da ponte. Pelos termos da parceria, a instalação do sistema ficou a cargo da Prefeitura de Porto Real e a manutenção dos equipamentos será de responsabilidade de Quatis.

De acordo com o prefeito Bruno de Souza (MDB), o novo sistema de sinalização vai organizar o tráfego e gerar mais segurança aos usuários que acessam a ponte para ir as duas cidades.

– Mais uma vez Quatis e Porto Real se unem em busca de ações que venham a beneficiar os moradores das duas cidades. A Ponte Metálica é bastante utilizada e a nova sinalização, mais moderna e eficiente vai trazer mais organização e segurança aos usuários – disse Bruno.

Já o prefeito da cidade vizinha, Ailton Marques, destacou a importância da continuidade dos serviços, mesmo com a situação de emergência provocada pela Covid-19 (novo coronavírus).

– A Prefeitura segue não medindo esforços para o enfrentamento da Covid-19, através do trabalho intersetorial realizado pelo Gabinete de Crise, mas é importante dar continuidade aos serviços essenciais, sobretudo, o trânsito. Embora o tráfego seja em menor quantidade atualmente, é preciso garantir medidas que possam contribuir para um trânsito seguro e de qualidade – disse Ailton.

O secretário de Ordem Pública de Porto Real, Elias Vargas, explicou que a implantação do sistema de sinalização na Ponte Metálica vinha sendo planejada há alguns meses mas que houve uma demora na execução do serviço porque dependia de autorização do DER. Ele destacou que “foram feitas contagens volumétricas nos principais horários nos dois sentidos. Isso assegura ao condutor o menor tempo possível aguardando a passagem já que o temporizador é reajustável e pode ser modificado à medida que sejam identificadas alterações no fluxo do trânsito”, disse o secretário, ressaltando que as guardas municipais de Quatis e de Porto Real vão continuar monitorando com frequência o local.

Segundo dados da Guarda Civil Municipal de Quatis, circulam por hora pela Ponte Metálica de 90 a 150 veículos nos dias úteis. Para o comandante da Guarda de Quatis, João Evangelista Eurico a implantação da sinalização viária é um excelente ganho para os dois municípios.

– Antes dos semáforos sempre tínhamos problemas entre os motoristas que não chegavam a um consenso sobre quem faria a travessia da ponte primeiramente, os que estivem do lado de Quatis ou de Porto Real. Com os semáforos essa dificuldade será superada. A soma dos esforços entre os municípios determinou o sucesso dessas melhorias, bem como garante aos usuários as condições necessárias para um trânsito de qualidade – concluiu o comandante.