Volta Redonda já imunizou 20 mil pessoas contra influenza

Mais de mil idosos foram vacinados em domicílio

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, já imunizou 20 mil pessoas contra a gripe. Na sexta-feira, dia 27, as vacinações aconteceram através do sistema drive thru, com postos de vacinação montados em quatro pontos da cidade para atender o público-alvo da primeira fase da campanha.

A Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; a Avenida Sávio Gama, próximo ao ponto final do Tarifa Comercial Zero, na entrada do Eldorado; o Aero Clube, em frente aos campos de futebol; e o bairro São Luiz, em frente ao posto de vistoria do Detran-RJ foram os locais escolhidos.

A aposentada Olga Ferreira, de 63 anos, foi a Praça Brasil acompanhada pela filha e gostou do sistema drive thru. “A procura foi grande, teve fila, né?! Mas melhor assim, todo mundo dentro do carro e sem sofrer riscos. Eu gostei. Tá aprovado”, disse.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que, somente na sexta, foram mais de 9 mil aplicações. “Com isso, foram esgotadas as nossas doses enviadas pelo Governo do Estado. Já solicitamos mais doses para a cidade e vamos receber na semana que vem. Vamos informar com antecedência o retorno da vacinação”, disse Alfredo.

O secretário de Saúde ainda informou que mais de mil doses foram aplicadas em domicílio para idosos com mais de 80 anos, evitando assim que precisassem sair de casa. “Assim que todos os idosos acima de 80 anos forem vacinados, passaremos a atender a faixa etária entre 70 e 79 anos e, por fim, os maiores de 60 e menores de 70”, contou Alfredo.

Para o agendamento da vacinação domiciliar, o contato deve ser feito pelos telefones (24) 3339-9628 e (24) 3339-9629.

Vacina

Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), a vacina contra a gripe aumenta a imunidade da população e reduz a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19. Ao proteger os idosos do vírus influenza (causador da gripe), a vacina impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.

A previsão é que no próximo dia 16 de abril, a campanha de vacinação contra gripe comece a atender professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos. Já, a partir de 9 de maio, a vacina será estendida para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), adolescentes de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população e funcionários do sistema prisional, população indígena e ainda pessoas de 55 a 59 anos, que foram acrescentadas ao público alvo da campanha em 2020.