Mais de cem empresas já foram fiscalizadas pela prefeitura de Volta Redonda

Medida tem como objetivo conter o avanço do Coronavírus na cidade

A Prefeitura de Volta Redonda segue fiscalizando o funcionamento do comércio na cidade, que está impedido de abrir as portas para tentar conter a proliferação do Coronavírus. Uma equipe de fiscais da prefeitura está percorrendo a cidade para coibir que os locais previstos nos Decretos 16.082, 16.084 e 16.086 e de uma decisão judicial, como igrejas e bares, estejam abertos ao público.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), mais de cem A partir desta segunda-feira, dia 30, os fiscais passarão a multar os estabelecimentos reincidentes em cinco Ufivres (Unidade Fiscal de Volta Redonda), que corresponde a R$ 945,55. Entre os principais estabelecimentos que estão desrespeitando os decretos estão os bares e barbearias. A maioria dos estabelecimentos fica nos bairros: Dom Bosco, 249, Santo Agostinho, São Luiz, Água Limpa, Belmonte, Siderlândia e Voldac, conforme apontou a fiscalização realizada nesse final de semana.

O prefeito Samuca Silva explica que a ação faz parte das medidas de restrição visando o combate a Covid-19. “Estamos adotando uma série de medidas para conter o avanço do vírus na nossa cidade. Diariamente nossas equipes estão percorrendo todos os bairros para orientar os comerciantes sobre a importância de manter o seu estabelecimento fechado. É preciso a união de todos para que possamos vencer esse momento. Essa semana será crucial para contermos a curva de casos”, disse o prefeito.

A população pode ajudar a prefeitura na fiscalização denunciando, de forma anônima, estabelecimentos que estejam descumprindo o decreto de restrições de serviço. O telefone é o 156.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Andrade, a fiscalização tem sido muito ampla e está englobando também os estabelecimentos que podem permanecer abertos. “Estamos orientando sobre as regras determinadas pela administração municipal. Vale lembrar que os decretos prevêem a cassação do alvará de licença. Vamos voltar em cada um dos estabelecimentos fiscalizados para verificar se estão realmente cumprindo o Decreto Municipal”, disse o secretário, lembrando que esses estabelecimentos só podem funcionar com o sistema de entrega.

A fiscalização de Atividades Econômicas e Sociais das Secretarias de Fazenda, Meio Ambiente (SMMA) e Infraestrutura (SMI), além da Vigilância Sanitária, estão sendo feitas com o apoio da Guarda Municipal, Secretaria Extraordinária de Segurança Publica (SESP) e Polícia Militar, durante todos os dias e em sistema de plantão nos finais de semana.

O prefeito Samuca Silva usando as redes sociais nesta segunda-feira, passou os novos dados do coronavírus (Covid-19), em Volta Redonda.

Agora são 38 casos confirmados na cidade. Até agora são quatro homens, de 38, 59, 81 anos, uma mulher de 39 anos, e uma criança de 5 anos de idade. Até agora são 238 casos suspeitos (notificados), 38 casos confirmados e 82 casos descartados.

Os casos são de 55% mulheres e 45% para homens. A média é de 48 anos. Segundo o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto a idade da criança puxou para baixo a média de idade.