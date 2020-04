Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado no Paraíba do Sul, em Resende

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, por populares por volta das 8h30min, às margens do Rio Paraíba do Sul, no bairro Jardim Alegria, em Resende. O cadáver, agarrado a vegetação, estava com uma bermuda jeans, camisa preta e de chinelo. O corpo apresentava marcas de tiros. Policiais militares foram até o local para aguardar o perito da Polícia Civil.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Alto dos Passos, em Resende.