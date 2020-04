Barra Mansa adquire dois mil testes de coronavírus

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable informou que o município adquiriu testes rápidos para ajudar nos cuidados dos profissionais da saúde. “Segunda-feira devem chegar os testes. Nós estamos comprando, em um primeiro momento, dois mil testes. Vai ser suficiente para fazermos toda a rede de profissionais de saúde, para evitar que eles fiquem em casa (em casos suspeitos) e para garantir também que eles não contaminem outras pessoas”.

Orientações da Sociedade Médica de Barra Mansa

Durante a transmissão ao vivo, Drable contou sobre sua conversa com o presidente da Sociedade Médica de Barra Mansa, Dr. Maurício Amaral, que explicou alguns pontos sobre o trabalho médico em período de pandemia.

Entre os pontos levantados estão a preocupação em evitar que os médicos sejam vetores de contaminação e que eles tenham condições de trabalho, com a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

O prefeito também repassou um aviso importante da Sociedade Médica de Barra Mansa para os munícipes. “Nós, Sociedade Médica, recomendamos o isolamento até o dia 13 de abril. Esse é isolamento que o protocolo médico determina como necessário. Se as pessoas cumprirem esse prazo, as que estão contaminadas em casa não levarão esse vírus à rua. Aqueles que estão no hospital terão a cura até esse prazo, com isso, aquela massa de pessoas que podem gerar mais contaminação diminui. Aquela curva que todo mundo fala que vai ter um pico, vai estar achatada e o risco de contaminação é menor. O risco não acaba. O vírus vai continuar na rua por bastante tempo, mas o risco de contaminação em massa vai diminuir e a nossa capacidade de atender as pessoas aumentará, com isso nós temos segurança sanitária, que é importante demais”.

Rodrigo pontuou que todos que procuraram os hospitais com casos graves de outras doenças, foram atendidos. “Ninguém deixou de ser atendido. É importante que as pessoas busquem a rede de urgência e emergência para aquilo que é realmente grave”.

Aedes aegypti

A Sociedade Médica de Barra Mansa também pediu atenção para o período de dengue. Drable explicou que os agentes de combate a endemias estão em serviço de plantão, evitando o contato com as pessoas que estão em isolamento.

Por conta disso, o prefeito convocou a todos para o combate ao vetor da dengue, chikungunya e vírus zika. “É fundamental que você, dentro da sua casa, faça o asseio do seu quintal, limpeza das áreas que podem se tornar foco de dengue. Você pode, com aquelas rotinas que são amplamente divulgadas, fazer o controle do seu quintal”.

Centro de Triagem

Uma das principais notícias durante a transmissão foi o Centro de Triagem para casos do novo coronavírus, que funcionará na antiga UPA da Região Leste. O local está pronto, esperando a chegada dos leitos de CTI.

– Na sexta-feira, eu vou à Secretaria de Saúde do Estado para definirmos a entrega dos leitos. Mas, principalmente, sobre o recurso para custeio. Eu vi pessoas falando em rede social que veio 10 milhões para a Saúde. Gente, até agora não veio nem um real. Essa é a realidade. Tudo que nós temos feito e tudo aquilo que nós temos adquirido é com recurso da cidade.

Drable lembra que o município se encontrava com dificuldades antes da pandemia. “A crise financeira existe e é grave. Nós estamos ainda no contingenciamento. Somado a isso, nós não tivemos o IPTU este ano, nós retardamos o faturamento de outras taxas e o Saae não está faturando, então a crise financeira, hoje, é muito grave. O pouco que nós estamos fazendo é muito, se nós considerarmos as circunstâncias”.